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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Северо-Запад

Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Тихвине

Мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Тихвине Ленинградской области. Возгорание произошло 28 октября в квартире на 11-м этаже 14-этажного здания на улице Ярослава Иванова. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В Тихвине при пожаре спасли шесть человек, включая двоих детей

В Тихвине при пожаре спасли шесть человек, включая двоих детей

Александр Коряков / Коммерсантъ

Огонь охватил двухкомнатную квартиру. В одной из комнат обстановка выгорела на площади 20 кв. м.
Пожарные спасли с верхних этажей шесть человек, в том числе двоих детей. Для этого использовались спасательные устройства. Еще десять жильцов эвакуировали по лестнице.
В результате происшествия погиб мужчина 1963 года рождения.
На месте работали сотрудники 61-й пожарно-спасательной части и 63-й пожарной части.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор