Членом Конституционного совета Башкирии назначен Наиль Фаттахов
Наиль Фаррахов назначен на должность члена Конституционного совета Башкирии. Постановление Курултая республики подписал спикер парламента Андрей Назаров.
Наиль Фаррахов родился в 1960 году в Октябрьском. Окончил Куйбышевский электротехнический институт связи по специальности «инженер электросвязи», а также Уфимский юридический институт МВД по специальности «юрист».
Начал трудовую деятельность с должности ученика слесаря в «Башнефти». Служил в войсках специального назначения ВМФ СССР на Тихоокеанском флоте. После армии работал электромонтером, оперуполномоченным УВД Уфы, старшим оперуполномоченным Демского РОВД Уфы, начальником отдела по борьбе с бандитизмом в ОПС УБОП МВД РФ, заместителем начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД РБ.
С сентября 2003 года по настоящее время — заместитель председателя Курултая Башкирии.