Членом Конституционного совета Башкирии назначен Наиль Фаттахов

Начал трудовую деятельность с должности ученика слесаря в «Башнефти». Служил в войсках специального назначения ВМФ СССР на Тихоокеанском флоте. После армии работал электромонтером, оперуполномоченным УВД Уфы, старшим оперуполномоченным Демского РОВД Уфы, начальником отдела по борьбе с бандитизмом в ОПС УБОП МВД РФ, заместителем начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД РБ.