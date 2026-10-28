Нейросети при найме используют 21% компаний Ижевске

В Ижевске 21% компаний используют нейросети при подборе персонала. Чаще всего искусственный интеллект помогает рекрутерам составлять тексты вакансий, анализировать зарплаты, готовить сценарии собеседований и отчеты. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса представителей местных предприятий и организаций, проведенного с 22 сентября по 7 октября 2026 года.