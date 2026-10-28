Нейросети при найме используют 21% компаний Ижевске
При этом большинство опрошенных эйчаров не готовы доверить ИИ подбор сотрудников
В Ижевске 21% компаний используют нейросети при подборе персонала. Чаще всего искусственный интеллект помогает рекрутерам составлять тексты вакансий, анализировать зарплаты, готовить сценарии собеседований и отчеты. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса представителей местных предприятий и организаций, проведенного с 22 сентября по 7 октября 2026 года.
Полностью передать подбор сотрудников нейросетям не готова даже 1% опрошенных специалистов по персоналу. Еще 28% допускают частичное использование ИИ в рекрутинге. В качестве возможных задач респонденты называют первичный отбор кандидатов и подготовку аналитической отчетности.
При этом 62% опрошенных не готовы доверять нейросетям подбор персонала. Среди причин — сомнения в способности искусственного интеллекта качественно оценивать резюме.
Отдельно SuperJob отмечает, что чат-ботами в работе пользуются 23% опрошенных рекрутеров.