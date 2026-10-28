Курултай Башкирии лишил мандата депутата Алексея Локотченко
Советский райсуд Уфы признал его виновным в посредничестве во взяточничеств
Курултай Башкирии досрочно прекратил полномочия депутата фракции «Единая Россия» Алексея Локотченко, приговоренного к семи годам и трем месяцам колонии общего режима за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 159 УК РФ). Постановление парламента опубликовано на сайте правовой информации республики.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2024 года Алексей Локотченко отправился добровольцем на СВО. Однако в декабре того же года его задержали и предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи директором и владельцем юридической компании, предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной за 10,2 млн руб. закрыть уголовное дело о незаконной банковской деятельности: обвиняемая должна была заключить фиктивный контракт в добровольческом формировании Минобороны РФ, по истечении которого она могла быть освобождена от ответственности, заявляли правоохранительные органы.
Вину в посредничестве депутат не признал. В марте Советский райсуд Уфы признал его виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, группой лиц и по предварительному сговору, а также в покушении на мошенничество со значительным ущербом, и приговорил к 10 годам строгого режима. В августе Верховный суд Башкирии исключил квалификацию о посредничестве во взяточничестве и смягчил наказание до семи лет и трех месяцев лишения свободы.
24 ноября Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы Алексея Локотченко и его адвоката на чрезмерно жесткое, по их мнению, наказание.
В Курултай Алексей Локотченко избрался по Белореченскому одномандатному округу, который включает в себя юго-восточную часть Уфы.