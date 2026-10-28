Курултай Башкирии лишил мандата депутата Алексея Локотченко

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2024 года Алексей Локотченко отправился добровольцем на СВО. Однако в декабре того же года его задержали и предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи директором и владельцем юридической компании, предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной за 10,2 млн руб. закрыть уголовное дело о незаконной банковской деятельности: обвиняемая должна была заключить фиктивный контракт в добровольческом формировании Минобороны РФ, по истечении которого она могла быть освобождена от ответственности, заявляли правоохранительные органы.