В Ростове-на-Дону сохранят троллейбусное движение в район Сельмаш
В Ростове-на-Дону сохранят троллейбусное сообщение с районом Сельмаш. На маршрутах № 1 и № 5, следующих к железнодорожному вокзалу «Ростов-Главный», будут работать по одному троллейбусу. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
Ранее департамент транспорта планировал оставить только маршруты № 2, № 17 и № 22, позднее к ним добавили маршрут № 6. Остальные направления, как следует из сообщения, предполагалось временно закрыть до восстановления контактной сети и закупки новых машин. Теперь решение пересмотрели с учетом возможностей тяговых подстанций: их мощности не позволяют выпускать на три направления все имеющиеся троллейбусы. Кроме того, отмечается необходимость депо сохранять возможность перераспределять машины при авариях, перекрытиях и других обстоятельствах, влияющих на движение. Иначе часть троллейбусов будет простаивать, несмотря на возможность использовать их для перевозки пассажиров.
В городе также планируют демонтировать аварийные участки контактной сети, которые не обслуживались 20 лет и более. Работы затронут улицы Добровольского, Стахановского, 50 лет Ростсельмаша и Вити Черевичкина. Опоры, на которых установлено уличное освещение, передадут в ведение МКУ «Ростгорсвет». Отмечается, что демонтаж необходим, чтобы исключить аварийные ситуации и связанные с ними убытки муниципального предприятия «РТК».