В Ростове-на-Дону сохранят троллейбусное движение в район Сельмаш

Ранее департамент транспорта планировал оставить только маршруты № 2, № 17 и № 22, позднее к ним добавили маршрут № 6. Остальные направления, как следует из сообщения, предполагалось временно закрыть до восстановления контактной сети и закупки новых машин. Теперь решение пересмотрели с учетом возможностей тяговых подстанций: их мощности не позволяют выпускать на три направления все имеющиеся троллейбусы. Кроме того, отмечается необходимость депо сохранять возможность перераспределять машины при авариях, перекрытиях и других обстоятельствах, влияющих на движение. Иначе часть троллейбусов будет простаивать, несмотря на возможность использовать их для перевозки пассажиров.