Туристический поток в Удмуртию вырос за год на 24%
А интерес к порталу региона увеличился на 48%
На 24% чаще стали посещать Удмуртию жители страны, особенно Москвы и Подмосковья, Пермского края, Татарстана, Кировской и Новосибирской областей, а интерес к порталу региона вырос на 48%. Республику с ее этническими деревнями посещают для ознакомления с историей региона, его искусством и национальными блюдами. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на данные компании и сервиса онлайн-бронирования отелей ГК «Островок».
«Путешественникам хочется не просто узнать больше о других национальностях, но и оказаться внутри такого опыта, пожить так, как раньше жили местные. Именно поэтому жилье в национальном стиле, хоть и остается нишевым форматом, но уверенно набирает популярность в разных регионах страны»,— комментирует управляющий директор ГК «Островок» Дарья Кочеткова.
За год спрос на проживание в избах, юртах, чумах, саклях и казачьих куренях увеличился на 10%, отмечают аналитики. Средняя стоимость размещения в объектах в национальном стиле составляет 11,3 тыс. руб. за ночь. Обычно туристы бронируют отдых на две ночи. Мобильный трафик на официальных туристических порталах регионов повысился на 83% с начала года.
Помимо республики, интерес к национальному колориту вырос и в регионах с культурой ханты и манси — в Югру и на Ямал — их стали посещать на 29% чаще. Турпоток в Татарстан увеличился на 16%. Кроме того, туристы активно знакомятся с бытом кавказских народов.