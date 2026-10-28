Туристический поток в Удмуртию вырос за год на 24%

На 24% чаще стали посещать Удмуртию жители страны, особенно Москвы и Подмосковья, Пермского края, Татарстана, Кировской и Новосибирской областей, а интерес к порталу региона вырос на 48%. Республику с ее этническими деревнями посещают для ознакомления с историей региона, его искусством и национальными блюдами. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на данные компании и сервиса онлайн-бронирования отелей ГК «Островок».