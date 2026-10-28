Томское отделение СФР высвободит 130 сотрудников

По данным на 1 октября 2026 года под риском высвобождения в Томской области находилось почти 500 сотрудников компаний и учреждений. Статистические данные приведены в материалах правительства региона к обсуждению кадрового вопроса на заседании комитета областной Законодательной думы по труду и социальной политике 28 октября.