Томское отделение СФР высвободит 130 сотрудников
Об увольнениях предупредили власти также ТСК и «Гранд»
По данным на 1 октября 2026 года под риском высвобождения в Томской области находилось почти 500 сотрудников компаний и учреждений. Статистические данные приведены в материалах правительства региона к обсуждению кадрового вопроса на заседании комитета областной Законодательной думы по труду и социальной политике 28 октября.
Более половины сокращаемого персонала приходится на областное отделение Социального фонда России (СФР, 130 человек), АО «Томская судоходная компания» (ТСК, 88 человек) и ООО «БСК “Гранд”» (76 человек). Кроме того, 85 сотрудников «БСК “Гранд”» переводятся на режим неполного рабочего времени, 30 отправляются в простой.
Причиной соответствующих кадровых планов СФР названа оптимизация штатной структуры. ТСК сокращает персонал из-за снижения объемов перевозки и погрузо-разгрузочных работ, «БСК “Гранд”» — из-за снижения объемов бурения скважин.
Согласно материалам областного правительства, уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,51%. Потребность в работниках — 8,9 тыс. человек при 2,6 тыс. безработных.