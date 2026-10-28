Ozon выплатит продавцам страховку после атаки БПЛА в Махачкале
Ozon приступил к страховым выплатам за товары, повреждённые в результате атаки беспилотников на склад в Махачкале. Инвентаризация на пострадавшем логистическом центре завершена, в ближайшее время аналогичную работу планируется закончить на площадках компании в других городах, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В сентябре им уже направлены предварительные выплаты за товары, пострадавшие на логистических центрах Ozon в Чапаевске, Краснодаре и Махачкале.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», 24 августа: БПЛА атаковали склад Ozon в Махачкале, на предприятии возник пожар, работа объекта была приостановлена. В ту же ночь повреждения получили логистические центры компании в Адыгейске и Невинномысске — то есть за одну ночь выбыли из оборота сразу три площадки на юге страны.
Тогда же руководство маркетплейса объявило пакет мер поддержки для пострадавших предпринимателей. Продавцам отменили плату за размещение товаров на пострадавшем складе с момента ЧП, организовали бесплатную перевозку товаров с закрытых объектов на действующие, снизили комиссию за размещение на складах и отказались от штрафов за отмены заказов.