Ozon выплатит продавцам страховку после атаки БПЛА в Махачкале

Как ранее писал «Ъ-Ростов», 24 августа: БПЛА атаковали склад Ozon в Махачкале, на предприятии возник пожар, работа объекта была приостановлена. В ту же ночь повреждения получили логистические центры компании в Адыгейске и Невинномысске — то есть за одну ночь выбыли из оборота сразу три площадки на юге страны.