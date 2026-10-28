На Дону выявили схемы оформления молока без реального дойного поголовья

Так, ветеринарный врач оформил справку о здоровье дойных животных для площадки личного подсобного хозяйства в Азовском районе — на выработку 5,9 т сырого молока. В сопроводительном документе продукция значилась полученной от семи голов крупного рогатого скота. Однако сопоставление с данными «Хорриота» показало: дойное поголовье в этом ЛПХ отсутствует вовсе. Молоко, таким образом, «произвели» несуществующие коровы.