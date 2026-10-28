На Дону выявили схемы оформления молока без реального дойного поголовья
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в 2026 году через анализ данных ФГИС «ВетИС» — компонентов «Меркурий» и «Хорриот» — выявило 109 нарушений ветеринарного законодательства, допущенных хозяйствующими субъектами Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Основная схема, вскрытая надзором, — расхождение «бумаги» с реальностью. При оформлении в «Хорриоте» справок о здоровье дойных животных, необходимых для реализации сырого молока, хозяйствующие субъекты указывали поголовье крупного рогатого скота, не соответствующее данным учёта животных. Иными словами, система электронной ветеринарной сертификации, созданная именно для прослеживаемости, использовалась для оформления несуществующей продукции.
Так, ветеринарный врач оформил справку о здоровье дойных животных для площадки личного подсобного хозяйства в Азовском районе — на выработку 5,9 т сырого молока. В сопроводительном документе продукция значилась полученной от семи голов крупного рогатого скота. Однако сопоставление с данными «Хорриота» показало: дойное поголовье в этом ЛПХ отсутствует вовсе. Молоко, таким образом, «произвели» несуществующие коровы.
Такое несоответствие, подчеркивают в управлении, означает разрыв прослеживаемости и искажение сведений, необходимых для ветеринарно-санитарной безопасности продукции — а на кону безопасность сырого молока, продукта, который без надлежащей ветсертификации может нести риски для потребителя.
За нарушения порядка ветеринарной сертификации уполномоченным лицам в компоненте «ВетИС.Паспорт» направлено 29 предупреждений. Молокосборщикам и молокосдатчикам объявлено 39 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Материалы по грубым эпизодам переданы в Управление ветеринарии области и природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.