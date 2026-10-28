Суд отказал властям Ростова в изъятии недостроенных КНС и очистных в Суворовском

Суд отказал в иске, указав, что департамент не был уполномочен обращаться с таким требованием. С 1 января 2025 года в Ростовской области перераспределены полномочия в сфере земельных отношений. Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переданы региональному министерству имущественных и земельных отношений.