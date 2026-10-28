Суд отказал властям Ростова в изъятии недостроенных КНС и очистных в Суворовском
Арбитражный суд Ростовской области отказал департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону в изъятии пяти объектов незавершенного строительства у ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» (КЭСК). Город намеревался после изъятия выставить объекты на публичные торги. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Речь идет об объектах инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. На одном из участков находится недостроенная канализационная насосная станция готовностью 87%. На втором расположены четыре объекта незавершенного строительства, обозначенные в ЕГРН как сооружения очистных водоснабжения, готовностью от 75% до 91%.
Общая площадь двух земельных участков составляет около 1,3 га. Они были переданы КЭСК в аренду в 2020 году без торгов для завершения строительства. Срок аренды истек 31 января 2026 года.
После этого департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону обратился в суд с требованием изъять объекты у КЭСК для последующей продажи с публичных торгов.
Суд отказал в иске, указав, что департамент не был уполномочен обращаться с таким требованием. С 1 января 2025 года в Ростовской области перераспределены полномочия в сфере земельных отношений. Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переданы региональному министерству имущественных и земельных отношений.
То обстоятельство, что ранее городской департамент выступал арендодателем участков, по мнению суда, не наделяет его полномочиями на подачу иска об изъятии объектов незавершенного строительства.
КЭСК — ресурсоснабжающая компания, работающая в сфере водоснабжения и водоотведения. В Ростове-на-Дону она, в частности, обеспечивает соответствующие услуги в микрорайоне Суворовский и эксплуатирует его канализационные очистные сооружения.