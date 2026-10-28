Краевое УФСБ выявило нарушения при поставке оборудования на забайкальском урановом предприятии
Обновлено
Сотрудниками управлений ФСБ России по Пермскому и Забайкальскому краям пресечена противоправная деятельность руководителя одного из подразделений ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского», обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.
Как установили сотрудники УФСБ, фигурант принял на баланс предприятия оборудование заведомо ненадлежащего качества, предназначенное для обеспечения работоспособности вводимого в эксплуатацию объекта ПАО «ППГХО» по добыче урана. В результате противоправных действий предприятию причинен ущерб на сумму 64 млн руб. В целях избежания уголовной ответственности и сокрытия предмета преступления приобретенное оборудование под предлогом устранения дефектов было направлено на одно из предприятий Пермского края. СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского» (ПАО «ППГХО имени Е. П. Славского») — крупнейшее в Забайкальском крае горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, флагман российской уранодобывающей отрасли. Основной вид деятельности — производство закиси-окиси урана с целью ее дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла госкорпорации «Росатом». Предприятие основано в 1968 году, уже более 55 лет ведет работы по обеспечению атомной отрасли стратегическим металлом на базе месторождения Стрельцовского рудного поля.