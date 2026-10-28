Краевое УФСБ выявило нарушения при поставке оборудования на забайкальском урановом предприятии

Как установили сотрудники УФСБ, фигурант принял на баланс предприятия оборудование заведомо ненадлежащего качества, предназначенное для обеспечения работоспособности вводимого в эксплуатацию объекта ПАО «ППГХО» по добыче урана. В результате противоправных действий предприятию причинен ущерб на сумму 64 млн руб. В целях избежания уголовной ответственности и сокрытия предмета преступления приобретенное оборудование под предлогом устранения дефектов было направлено на одно из предприятий Пермского края. СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.