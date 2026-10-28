Ярославская область планирует получить от иностранцев почти миллиард рублей НДФЛ

Документом предлагается сохранить региональный коэффициент, используемый при расчете платежей, на уровне 2026 года — 3,22. В пояснительной записке это объясняется ростом налоговой нагрузки на иностранных работников из-за изменений федерального законодательства. С 1 января 2027 года базовый размер ежемесячного платежа для отдельных категорий иностранцев увеличивается с 1,2 тыс. до 1,7 тыс. руб. Также размер платежа будет зависеть от количества иждивенцев. Базовая сумма ежегодно индексируется на федеральный коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент.