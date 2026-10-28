Ярославская область планирует получить от иностранцев почти миллиард рублей НДФЛ
В Ярославской области в 2027 году рассчитывают получить 972 млн руб. фиксированных авансовых платежей по НДФЛ от иностранных граждан, работающих на территории региона. Такой прогноз содержится в финансово-экономическом обосновании законопроекта, который губернатор Михаил Евраев внес в областную думу 26 октября.
Документом предлагается сохранить региональный коэффициент, используемый при расчете платежей, на уровне 2026 года — 3,22. В пояснительной записке это объясняется ростом налоговой нагрузки на иностранных работников из-за изменений федерального законодательства. С 1 января 2027 года базовый размер ежемесячного платежа для отдельных категорий иностранцев увеличивается с 1,2 тыс. до 1,7 тыс. руб. Также размер платежа будет зависеть от количества иждивенцев. Базовая сумма ежегодно индексируется на федеральный коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент.
В 2025 году бюджет региона получил 689,7 млн руб. по НДФЛ от иностранных граждан, следует из отчета об исполнении бюджета. Если прогноз сбудется, платежи в следующем году вырастут на 40,9% по сравнению с 2025 годом.