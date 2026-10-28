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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области хотят ужесточить условия применения налоговых льгот

В Ростовской области планируют установить ограничения на предоставление региональных налоговых льгот компаниям, имеющим задолженность по результатам налоговых проверок. Соответствующая мера прописана в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Одновременно власти намерены проработать новые критерии для применения пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения и новые условия предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
Региональные власти связывают изменения с задачей создать адресную систему налоговой поддержки и сократить выпадающие доходы областного бюджета.
Также предполагается детально анализировать бюджетный эффект от специальных налоговых режимов и после завершения экспериментального периода при необходимости корректировать их применение.
Наталья Белоштейн