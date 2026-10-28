В Ростовской области хотят ужесточить условия применения налоговых льгот

В Ростовской области планируют установить ограничения на предоставление региональных налоговых льгот компаниям, имеющим задолженность по результатам налоговых проверок. Соответствующая мера прописана в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».