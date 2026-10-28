Уральский боец UFC Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших в мире

Первые места в списке сильнейших заняли Ислам Махачев и Александр Волкановски, в пятерку также вошли бойцы Джастин Гейджи и Илия Топурия. Укрепить свои позиции в рейтинге P4P и войти в тройку самых сильных бойцов мира Петру Яну удалось после победы над Мерабом Двалишвили.