Уральский боец UFC Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших в мире
Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян занял третье место в рейтинге сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).
Первые места в списке сильнейших заняли Ислам Махачев и Александр Волкановски, в пятерку также вошли бойцы Джастин Гейджи и Илия Топурия. Укрепить свои позиции в рейтинге P4P и войти в тройку самых сильных бойцов мира Петру Яну удалось после победы над Мерабом Двалишвили.
Бой прошел на прошлой неделе. Его первая половина прошла с преимуществом Мераба Двалишвили, однако позже Петру Яну удалось забрать контроль и методично разбить соперника. Бой завершился единогласным решением судей в его пользу. Таким образом боец сохранил титул чемпиона UFC.