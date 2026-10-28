Банк «Ак Барс» взыскал с топливного оператора «Евротранс» 2,3 млрд рублей
Спор связан с задолженностью по договору поставки нефтепродуктов
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск казанского банка «Ак Барс» к ПАО «Евротранс», работающему под брендом «Трасса», о взыскании более 2,3 млрд руб. задолженности. Об этом сообщает «РИА Новости».
Основанием для взыскания стал долг по договору поставки нефтепродуктов от 3 декабря 2018 года. Право требования передали банку по договору факторинга от 5 декабря 2023 года. Иск поступил в суд в мае 2026 года.
Ранее банк просил арестовать имущество и средства на счетах ответчика в пределах суммы иска. Две судебные инстанции отказали в обеспечительных мерах. Банк обжаловал эти решения в кассации.
«Евротранс» — независимый топливный оператор Московского региона. В его инфраструктуру входят 57 автозаправочных комплексов под брендом «Трасса» и 172 точки быстрой зарядки электромобилей.