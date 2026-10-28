Специалисты устранили порыв на Зоологической улице в Ростове

Как ранее писал «Ъ-Ростов», порыв произошел на крупном Октябрьском водоводе. Благодаря переключению на резервные схемы водоснабжения коммунальщики ограничили зону отключения: без воды временно остались лишь садовые товарищества «Строитель», «Коммунар» и «Донподход», а также ЖК «Соловьиная роща». Потребители Военведа и Болгарстроя уже получали воду по другим линиям — система в этих сетях наполнялась штатно.