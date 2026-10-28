Расходы томского бюджета увеличат на 1 млрд рублей из-за ситуации в экономике

«Увеличен резерв на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на 1 млрд руб.»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Указывается также, что расходы увеличатся за счет нецелевых остатков, образовавшихся на 1 января 2026 года.