Расходы томского бюджета увеличат на 1 млрд рублей из-за ситуации в экономике
Власти Томской области увеличат расходную часть бюджета региона 2026 года на 1 млрд руб. Это следует из законопроекта о поправках в бюджет, внесенного в областную Законодательную думу губернатором Владимиром Мазуром.
«Увеличен резерв на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на 1 млрд руб.»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Указывается также, что расходы увеличатся за счет нецелевых остатков, образовавшихся на 1 января 2026 года.
С учетом поправок доходы бюджета 2026 года останутся в размере 127,21 млрд руб., расходы вырастут до 128,44 млрд руб., дефицит составит 1,23 млрд руб. Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев бюджет был исполнен с дефицитом в объеме 9,97 млрд руб.
Парламентский комитет по бюджету и экономической политике рассмотрит предложенную корректировку бюджета 29 октября.