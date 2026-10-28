На Дону хотят привязать налоги для цифровых платформ к месту их работы
Ростовская область рассчитывает увеличить поступления налога на прибыль за счет изменения порядка учета налогов от цифровых платформ. Региональные власти считают необходимым законодательно привязать такие поступления к фактическим регионам присутствия платформ. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Эта мера включена в основные направления налоговой политики Ростовской области на 2027–2029 годы. В документе отмечается, что изменение подхода позволит значительно увеличить поступления налога на прибыль в бюджет региона.
Власти также намерены продолжить работу по привлечению крупных инвесторов, развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры и логистики.