МФО Кубани за полугодие выдали населению лишь 472,8 млн рублей
Микрофинансовый рынок Краснодарского края сжимается сразу по всем направлениям. За первое полугодие 2026 года МФО региона заключили 15 тыс. договоров потребительских микрозаймов на общую сумму 472,8 млн руб. Объем выдач населению к аналогичному периоду 2025 года упал на 27%, число договоров — на 23%, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.
Картина контрастирует с соседней Ростовской областью, где розничный сегмент МФО сократился на 10%: на Кубани падение вдвое глубже, а суммарный объём выдач — 472,8 млн руб. — на порядок меньше ростовских 18,1 млрд. Формально рынок мал, но и его динамика выглядит непривычно резкой для сферы, где спрос на короткие деньги традиционно устойчив.
Сжатие затронуло и корпоративный сегмент, который в других регионах играл роль компенсатора: объём микрозаймов бизнесу сократился на 10% год к году, до 1,1 млрд руб., количество договоров — на 16%, до 349. На Кубани, в отличие от донского рынка, бизнес не перехватил эстафету у розницы — падение оказалось всеобщим, при этом средний корпоративный чек даже вырос: займов стало меньше на 16%, а денег — лишь на 10%.
Онлайн-канал тоже просел, хотя и мягче остального рынка: объём онлайн-микрозаймов составил 97,3 млн руб., минус 4% год к году. Правда, при такой структуре статистика удивляет: онлайн-выдачи (97,3 млн) на порядок уступают совокупному объёму розничных (472,8 млн), что для МФО нетипично — обычно цифровая выдача покрывает почти весь розничный рынок. Возможное объяснение — в этой статистике онлайн-сегмент считается по иной методике или включает лишь часть продуктов.