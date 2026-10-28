МФО Кубани за полугодие выдали населению лишь 472,8 млн рублей

Сжатие затронуло и корпоративный сегмент, который в других регионах играл роль компенсатора: объём микрозаймов бизнесу сократился на 10% год к году, до 1,1 млрд руб., количество договоров — на 16%, до 349. На Кубани, в отличие от донского рынка, бизнес не перехватил эстафету у розницы — падение оказалось всеобщим, при этом средний корпоративный чек даже вырос: займов стало меньше на 16%, а денег — лишь на 10%.