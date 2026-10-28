Объем выдач микрозаймов в Ростовской области снизился на четверть
Микрофинансовый рынок Ростовской области демонстрирует охлаждение в розничном сегменте: за первое полугодие 2026 года МФО заключили около 1,1 млн договоров потребительских микрозаймов на общую сумму 18,1 млрд руб. Объем выдач населению к аналогичному периоду 2025 года сократился на 10%, количество договоров — на 23%, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.
Бизнес, напротив, занял для микрофинансового сектора роль компенсатора: объём корпоративных микрозаймов вырос на 14% год к году, до 1,2 млрд руб., при почти неизменном количестве договоров — 402 (плюс 1%). Иными словами, предприниматели берут займы реже, но крупнее — что согласуется с общей картиной: регулятор последовательно сжимает необеспеченное розничное кредитование, и МФО переносят акценты на малый бизнес, где ограничения мягче.
Онлайн-канал, формирующий львиную долю рынка, сжался синхронно с ним в целом: объём онлайн-микрозаймов составил 17,9 млрд руб., на 10% меньше, чем годом ранее. Фактически офлайн-выдачи в регионе остались в пределах статистической погрешности — почти вся розница МФО живёт в цифре, и просадка онлайн-сегмента отражает состояние всего розничного направления.
Причины охлаждения лежат в плоскости регулирования: снижение выдач населению в Ростовской области, как отмечают в ЦБ, соответствует общероссийской тенденции, и одна из его причин — изменения в регулировании, направленные на снижение закредитованности граждан.