Объем выдач микрозаймов в Ростовской области снизился на четверть

Бизнес, напротив, занял для микрофинансового сектора роль компенсатора: объём корпоративных микрозаймов вырос на 14% год к году, до 1,2 млрд руб., при почти неизменном количестве договоров — 402 (плюс 1%). Иными словами, предприниматели берут займы реже, но крупнее — что согласуется с общей картиной: регулятор последовательно сжимает необеспеченное розничное кредитование, и МФО переносят акценты на малый бизнес, где ограничения мягче.