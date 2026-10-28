На Дону суд взыскал с фитнес-клуба 100 тысяч рублей за неиспользованный абонемент
В Ростовской области суд обязал предпринимателя выплатить потребителю более 100 тыс. руб. за неоказанные услуги фитнес-клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, в июле прошлого года потребитель, направивший жалобу, приобрел годовой абонемент стоимостью более 47 тыс. руб. Однако в январе 2026 года фитнес-клуб прекратил работу. После закрытия клиент направил предпринимателю досудебную претензию с требованием вернуть за неиспользованный период 32 тыс. руб. Требование осталось без удовлетворения.
Тогда в суд обратился Роспотребнадзор. По итогам рассмотрения дела с предпринимателя взыскали стоимость неоказанных услуг, сумму неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований – 32 тыс. руб., а также оштрафовали за 33,5 тыс. руб. за «несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя», а также 3 тыс. руб. компенсации морального вреда.