На Дону суд взыскал с фитнес-клуба 100 тысяч рублей за неиспользованный абонемент

По информации ведомства, в июле прошлого года потребитель, направивший жалобу, приобрел годовой абонемент стоимостью более 47 тыс. руб. Однако в январе 2026 года фитнес-клуб прекратил работу. После закрытия клиент направил предпринимателю досудебную претензию с требованием вернуть за неиспользованный период 32 тыс. руб. Требование осталось без удовлетворения.