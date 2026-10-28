В Ростовской области часть дотаций муниципалитетам распределят через НДФЛ
Ростовская область в 2027–2029 годах намерена замещать часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. Об этом говорится в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Власти считают, что это должно стимулировать муниципалитеты к экономическому развитию и одновременно повысить их финансовую самостоятельность.
При этом сохранится практика передачи муниципалитетам единых нормативов отчислений от отдельных федеральных налогов и сборов. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности будет проводиться по действующей методике межбюджетных отношений.
Кроме того, в 2027–2029 годах муниципалитетам продолжат передавать полномочия по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.