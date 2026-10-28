В Ростовской области часть дотаций муниципалитетам распределят через НДФЛ

Ростовская область в 2027–2029 годах намерена замещать часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. Об этом говорится в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».