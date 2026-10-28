В Рыбинске четверых иностранцев осудили за побег из колонии

Суд установил, что 9 июля 2026 года осужденные самовольно покинули колонию, договорившись между собой и с неустановленным соучастником, находившимся за ее пределами. Двоих беглецов сотрудники регионального УФСИН задержали в тот же день, остальных — на следующий. Всех вернули в места лишения свободы.