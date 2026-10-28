В Рыбинске четверых иностранцев осудили за побег из колонии
Рыбинский городской суд Ярославской области 27 октября приговорил четверых иностранных граждан к двум годам лишения свободы каждого за побег из колонии строгого режима. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.
Виновными признаны Равело Рейна Фрэнк Хоэль, Майо Перес Йоан, Бетанкоурт Реве Джордж и Мадан Марреро Педро Хесус. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Как сообщает «ЯрНьюс», осужденные являются гражданами Кубы.
Суд установил, что 9 июля 2026 года осужденные самовольно покинули колонию, договорившись между собой и с неустановленным соучастником, находившимся за ее пределами. Двоих беглецов сотрудники регионального УФСИН задержали в тот же день, остальных — на следующий. Всех вернули в места лишения свободы.
Подсудимые согласились с предъявленным обвинением, дело рассмотрено в особом порядке. Отбывать назначенное наказание они будут в колонии строгого режима. Дело в отношении неустановленного соучастника выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил.