На Дону рассчитывают увеличить налоговые поступления от иностранцев с патентами
Ростовская область рассчитывает увеличить поступления в областной бюджет за счет изменения налогообложения иностранных граждан, работающих по патентам. С 1 января 2027 года федеральное законодательство предусматривает увеличение базовой суммы фиксированного авансового платежа по НДФЛ для таких работников, одновременно будет пересмотрен региональный коэффициент. Об этом говорится в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
По оценке региональных властей, эти изменения должны обеспечить дополнительные поступления в областной бюджет.
В основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2027–2029 годы также предусмотрено продолжение работы по выявлению нелегальной занятости. В ней планируется взаимодействие налоговых органов, Государственной инспекции труда в Ростовской области и Социального фонда России.