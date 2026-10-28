На Дону рассчитывают увеличить налоговые поступления от иностранцев с патентами

Ростовская область рассчитывает увеличить поступления в областной бюджет за счет изменения налогообложения иностранных граждан, работающих по патентам. С 1 января 2027 года федеральное законодательство предусматривает увеличение базовой суммы фиксированного авансового платежа по НДФЛ для таких работников, одновременно будет пересмотрен региональный коэффициент. Об этом говорится в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».