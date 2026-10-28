Организатор нелегального спиртзавода предстанет перед судом в Омске
В Омске завершили расследование дела 59-летнего бутлегера, организовавшего нелегальный завод по производству этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
По информации ведомства, подпольное предприятие разместилось на территории обанкротившегося ликероводочного завода, расположенного в деревне Ракитинка. Предприниматель завез сырье, набрал в штат более 100 сотрудников. Официально на предприятии изготавливали средства очистки промышленных трубопроводов.
Силовики изъяли там 350 тыс. литров спирта на общую сумму свыше 30 млн руб. По ходатайству следствия суд наложил арест на сырье, технологическое оборудование стоимостью более 25 млн руб., автомобиль бизнесмена и банковские счета организации.