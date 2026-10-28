В Каслях юношу обвиняют в участии в деятельности террористической организации

По версии следствия, в августе — сентябре этого года юноша, являясь приверженцем идеологии террористической организации, помог реализовать проект по распределению голосов электората в пользу любых оппозиционных кандидатов. Подросток вступил в телеграм-бот, где получил рекомендации для организации протестного голосования на выборах в Каслях. Он изготовил более 150 агитационных материалов и оставил их в подъездах жилых домов. Местного жителя задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.