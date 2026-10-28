Солнечная погода в Петербурге сменится дождями 30 октября
В Санкт-Петербурге заканчивается период солнечной погоды: в пятницу, 30 октября, в городе ожидаются дожди. В ближайшие два дня осадков не прогнозируют, а температура воздуха днем будет достигать +10…+12 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В среду, 28 октября, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Утром температура воздуха составила +7,8 градуса, днем прогнозируют +10…+12 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем немного снизится.
Согласно климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха для 28 октября составляет +4,1 градуса. Самым теплым этот день был в 1929 году, когда воздух прогрелся до +14,1 градуса. Минимальная температура зафиксирована в 1921 году и составила 9,8 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1983 году: тогда выпало 11 мм.
В прошлом году 28 октября температура в Петербурге колебалась от +5,2 до +8,2 градуса. Отмечались следы дождевых осадков.
В четверг, 29 октября, сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается +5…+7 градусов, днем — +8…+10 градусов. В пятницу, 30 октября, пройдет небольшой дождь, местами днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем — +8…+10 градусов.