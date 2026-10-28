Солнечная погода в Петербурге сменится дождями 30 октября

Согласно климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха для 28 октября составляет +4,1 градуса. Самым теплым этот день был в 1929 году, когда воздух прогрелся до +14,1 градуса. Минимальная температура зафиксирована в 1921 году и составила 9,8 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1983 году: тогда выпало 11 мм.