На Ставрополье не выявили превышений вредных веществ в воздухе на фоне жалоб на запах
В Ставропольском крае не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
Отбор проб проводил Центр государственного экологического мониторинга, подведомственный краевому министерству природных ресурсов. При этом причина неприятного запаха, на который жалуются жители региона, пока не установлена. По описаниям местных жителей, он напоминает запах жженых перьев или шерсти. Сообщения поступают из Ставрополя, Невинномысска, Нефтекумска и городов Кавказских Минеральных Вод.
Возгораний на территории края, которые могли бы спровоцировать запах, также не зафиксировано. По предварительной версии, источником запаха может быть возгорание в соседнем регионе.