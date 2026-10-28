На Ставрополье не выявили превышений вредных веществ в воздухе на фоне жалоб на запах

Отбор проб проводил Центр государственного экологического мониторинга, подведомственный краевому министерству природных ресурсов. При этом причина неприятного запаха, на который жалуются жители региона, пока не установлена. По описаниям местных жителей, он напоминает запах жженых перьев или шерсти. Сообщения поступают из Ставрополя, Невинномысска, Нефтекумска и городов Кавказских Минеральных Вод.