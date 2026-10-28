Прокуратура добивается через суд устранения нарушений в поликлинике ФТС Ростова
Ростовская транспортная прокуратура по итогам проверки ФГКУ «Поликлиника № 1 ФТС» выявила нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На втором входе в здание отсутствует пропускной режим, в подвальном помещении не смонтированы технические средства оповещения, обеспечивающие подачу звуковых и световых сигналов. Руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений. Надлежащие меры приняты не были, что побудило надзорное ведомство обратиться в суд. Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.
Параллельно виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ — штраф составил 30 тыс. руб.