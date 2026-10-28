«Синара» обратилась в суд с иском к департаменту транспорта Ростова-на-Дону

К моменту, когда стороны приступили к переговорам о расторжении концессионного соглашения, в городе успели построить лишь 6,3 км путей. Как они будут интегрированы в действующую сеть, пока не определено — вопрос, который при любом сценарии расторжения останется открытым: фактически у города есть фрагмент инфраструктуры, не привязанный ни к действующей схеме движения, ни к будущей инвестпрограмме.