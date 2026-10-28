«Синара» обратилась в суд с иском к департаменту транспорта Ростова-на-Дону
ООО «Синара — городские транспортные решения Ростов-на-Дону» подало в арбитражный суд встречный иск к департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города — компания добивается заключения дополнительного соглашения к договору 2023 года о прокладке линейного объекта. Информация отражена в картотеке арбитражных дел Ростовской области.
Инициатива департамента была ответной: в августе он предъявил к «Синаре — ГТР» иск на 2,5 млн руб., потребовав завершить часть работ в Левенцовке. Спор касается договора о прокладке, переносе и переустройстве трамвайных путей на участке от улицы Жданова до Малиновского, а также восстановления дорожного полотна после земляных работ. Первоначальный срок завершения мероприятий истекал 31 августа 2025 года.
Договор был заключен на основании постановления администрации города и федерального закона, а иные сделки, включая концессионные, не связаны с его правовой природой и не влияют на его содержание. Следующее судебное разбирательство в арбитраже назначено на 17 ноября.
Гораздо более масштабная спорная ситуация между администрацией и «Синарой» — модернизация трамвайной сети на условиях концессии — остается нерешенной: Изначально проект оценивался в 61 млрд руб., предполагал строительство 119 км путей, двух депо и шести тяговых подстанций, а также модернизацию ещё 15 подстанций. Впоследствии стоимость выросла до 80 млрд руб.
К моменту, когда стороны приступили к переговорам о расторжении концессионного соглашения, в городе успели построить лишь 6,3 км путей. Как они будут интегрированы в действующую сеть, пока не определено — вопрос, который при любом сценарии расторжения останется открытым: фактически у города есть фрагмент инфраструктуры, не привязанный ни к действующей схеме движения, ни к будущей инвестпрограмме.