В школы Ростовской области поступит учебник по истории региона
По поручению губернатора в Ростовской области выделили средства на издание учебника «История нашего края. Ростовская область» для 5–7-х классов. Учебник разработали в Институте развития образования совместно с ЮФУ и ДГТУ и включили в федеральный перечень учебников, сообщили в правительстве региона.
До середины января 2027 года все школы региона должны быть обеспечены новыми учебниками. Во втором полугодии школьники будут изучать историю края по новому учебнику.
Вместе с тем, для начальной школы готовится учебно-методический комплекс «Моя Ростовская область». Он проходит апробацию в Ростове-на-Дону, Гукове, Багаевском, Зерноградском, Азовском и Матвеево-Курганском районах. К изданию пособия планируют приступить в 2028 году.