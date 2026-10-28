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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В школы Ростовской области поступит учебник по истории региона

По поручению губернатора в Ростовской области выделили средства на издание учебника «История нашего края. Ростовская область» для 5–7-х классов. Учебник разработали в Институте развития образования совместно с ЮФУ и ДГТУ и включили в федеральный перечень учебников, сообщили в правительстве региона.

Правительство Ростовской области

До середины января 2027 года все школы региона должны быть обеспечены новыми учебниками. Во втором полугодии школьники будут изучать историю края по новому учебнику.
Вместе с тем, для начальной школы готовится учебно-методический комплекс «Моя Ростовская область». Он проходит апробацию в Ростове-на-Дону, Гукове, Багаевском, Зерноградском, Азовском и Матвеево-Курганском районах. К изданию пособия планируют приступить в 2028 году.
Мария Хоперская