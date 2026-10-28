В школы Ростовской области поступит учебник по истории региона

По поручению губернатора в Ростовской области выделили средства на издание учебника «История нашего края. Ростовская область» для 5–7-х классов. Учебник разработали в Институте развития образования совместно с ЮФУ и ДГТУ и включили в федеральный перечень учебников, сообщили в правительстве региона.