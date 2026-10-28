В Ростове ищут подрядчика для сноса аварийного дома на Амбулаторной

Объект — одноэтажное здание 1917 года постройки общей площадью 223,4 кв. м с семью жилыми помещениями. На портале ДОМ.МИНЖКХ числится, что дом признан аварийным ещё в 2014 году, однако решение о его сносе было принято лишь в мае 2026-го — то есть между вердиктом о непригодности и стартом работ прошло более двенадцати лет. На демонтаж из городского бюджета выделено более 3,4 млн руб.