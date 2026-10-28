В Ростове ищут подрядчика для сноса аварийного дома на Амбулаторной
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для сноса аварийного дома на улице Амбулаторной, 34 литер А: тендер на демонтаж размещен на площадке госзакупок 27 октября. Заказчиком выступает МКУ «Управление ЖКХ Железнодорожного района». Работы по плану должны завершиться до 15 декабря, заявки от подрядчиков принимаются до 12 ноября.
Объект — одноэтажное здание 1917 года постройки общей площадью 223,4 кв. м с семью жилыми помещениями. На портале ДОМ.МИНЖКХ числится, что дом признан аварийным ещё в 2014 году, однако решение о его сносе было принято лишь в мае 2026-го — то есть между вердиктом о непригодности и стартом работ прошло более двенадцати лет. На демонтаж из городского бюджета выделено более 3,4 млн руб.
Тендерная документация регламентирует не только сроки, но и режим работ. Подрядчику предписано работать только в рабочие дни: начинать не ранее 08:00 и заканчивать не позднее 21:00 по местному времени. На шумные работы отведён более узкий интервал — с 09:00 до 19:00.