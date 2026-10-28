В Ростове суд разбирает антикоррупционный иск вокруг участка на улице Зеленой
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 27 октября началось рассмотрение антикоррупционного иска, предмет которого — участок на улице Зелкной. Ответчиками по делу фигурируют Андрей и Наталья Перн, Андрей и Мария Тамбиевы, а также Валерий Шубин.
На первом заседании защита семьи Перн заявила, что прокуратура не представила достаточных доказательств коррупционных связей между владельцами земли. Речь шла о материалах Росфинмониторинга: адвокаты потребовали проверить их происхождение, однако суд ходатайство отклонил — и на этом этапе изложение сторон разошлось окончательно.
Отдельный блок аргументов представили адвокаты бывших супругов Тамбиевых, оспаривающие факт совместного проживания после развода. В подтверждение они представили документы об аренде жилья, банковских покупках и заказах такси. Прокуратура, со своей стороны, возражала против дополнительной проверки их предполагаемых совместных поездок.
Защита также указала, что бывший директор департамента имущественно-земельных отношений Ростова Андрей Тамбиев не участвовал в оценке спорного участка, поскольку в тот момент находился в отпуске, после которого был уволен. Следующее заседание назначено на 2 ноября.
История участка началась в ноябре 2023 года, когда на улице Зеленой огородили часть зеленой зоны и вырубили многолетние деревья, включая полувековые ели. Несмотря на протесты жителей и череду судебных разбирательств, на участке успели возвести двухэтажный дом.
Существенный сдвиг произошел в июле 2026 года: областной суд признал незаконным уведомление о соответствии планируемого строительства, выданное районной администрацией, а также бездействие властей, не остановивших незаконное строительство. Именно это решение и легло в основу нынешнего иска — теперь спор о судьбе участка переходит из плоскости градостроительных нарушений в плоскость антикоррупционных претензий к владельцам земли.