В Ростове суд разбирает антикоррупционный иск вокруг участка на улице Зеленой

Существенный сдвиг произошел в июле 2026 года: областной суд признал незаконным уведомление о соответствии планируемого строительства, выданное районной администрацией, а также бездействие властей, не остановивших незаконное строительство. Именно это решение и легло в основу нынешнего иска — теперь спор о судьбе участка переходит из плоскости градостроительных нарушений в плоскость антикоррупционных претензий к владельцам земли.