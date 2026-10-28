В Адыгее отремонтировали 7,1 км трассы Майкоп — Туапсе
В Адыгее в 2026 году отремонтировали четыре участка региональной трассы Майкоп — Туапсе общей протяженностью 7,1 км. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога входит в опорную сеть и связывает республику с Краснодарским краем и черноморским побережьем, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.
В ходе ремонта подрядчик снял изношенное асфальтобетонное покрытие и уложил новое. Также дорожники укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку.
По словам начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений «Адыгеяавтодора» Дмитрия Бороненко, обновление трассы имеет значение для транспортной логистики, развития туризма и безопасности движения. Новое покрытие рассчитано на интенсивный трафик, в том числе большегрузного транспорта. В региональном минстрое также отметили, что работы по модернизации опорной сети дорог республики продолжатся в последующие годы.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее за девять месяцев 2026 года привели к нормативному состоянию 28 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 73,6 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно в республике строят дорогу Гузерипль — Лаго-Наки и второй этап третьей очереди обхода Майкопа.