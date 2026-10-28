В Адыгее отремонтировали 7,1 км трассы Майкоп — Туапсе

По словам начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений «Адыгеяавтодора» Дмитрия Бороненко, обновление трассы имеет значение для транспортной логистики, развития туризма и безопасности движения. Новое покрытие рассчитано на интенсивный трафик, в том числе большегрузного транспорта. В региональном минстрое также отметили, что работы по модернизации опорной сети дорог республики продолжатся в последующие годы.