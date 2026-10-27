Суд Петербурга отказался отправлять депутата из Всеволожска в СИЗО по делу о взятке
Приморский районный суд Петербурга отказался отправлять в СИЗО муниципального депутата из Всеволожска Константина Легкодумова, обвиняемого в даче взятки за изменение результатов экспертизы по делу о столкновении двух катеров. По версии следствия, он пытался повлиять на выводы экспертов за 50 тыс. рублей. Вместо заключения под стражу суд избрал ему запрет определенных действий до 20 декабря. Об этом 27 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, Легкодумов хотел добиться нужных ему выводов трасологической экспертизы по уголовному делу о столкновении маломерных судов «Норт Сильвер Про 660 Кабин» и «Волжанка».
Следствие полагает, что с 3 по 9 сентября депутат через знакомого посредника пытался убедить должностное лицо изменить результаты экспертного исследования за 50 тыс. рублей. Деньги в итоге передали сотруднику, участвовавшему в оперативно-разыскном мероприятии. Посредника задержали правоохранители.
Самого Легкодумова задержали 26 октября. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 291 УК РФ — дача взятки за совершение заведомо незаконных действий.
Следствие настаивало на заключении депутата под стражу. В качестве аргументов указывались его прежние проблемы с законом, наличие загранпаспорта и риск того, что он может скрыться или продолжить преступную деятельность. Кроме того, следователи обратили внимание на то, что катер, фигурирующий в уголовном деле, выставляли на продажу.
Однако суд счел эти доводы недостаточными. Легкодумов юридически не судим, а окончательных решений по ранее возбужденным делам о поджоге дома коллеги и угрозе убийством нет. При этом катер уже изъят и приобщен к материалам дела. Суд также учел состояние здоровья депутата, наличие семьи и положительные характеристики с места работы.
В результате вместо заключения под стражу Легкодумову избрали запрет определенных действий до 20 декабря.