Суд Петербурга отказался отправлять депутата из Всеволожска в СИЗО по делу о взятке

Следствие настаивало на заключении депутата под стражу. В качестве аргументов указывались его прежние проблемы с законом, наличие загранпаспорта и риск того, что он может скрыться или продолжить преступную деятельность. Кроме того, следователи обратили внимание на то, что катер, фигурирующий в уголовном деле, выставляли на продажу.