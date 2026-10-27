В Балтийске выставили на торги газопровод за 421,5 млн рублей

В состав лота входит газопровод, проходящий по территории муниципалитета, а также автоматизированная газораспределительная станция в Балтийске. Кроме того, покупателю предлагают два шкафных распределительных пункта в Приморске и поселке Дивное, предназначенных для снижения давления газа и его автоматического поддержания на заданном уровне. В лот также включены земельные участки под этими объектами.