В Балтийске выставили на торги газопровод за 421,5 млн рублей
Администрация Балтийска выставила на торги газопровод высокого давления протяженностью 42,5 км. Начальная цена объекта составляет 421,5 млн рублей. Информация о продаже размещена на электронной площадке РТС-тендер.
В состав лота входит газопровод, проходящий по территории муниципалитета, а также автоматизированная газораспределительная станция в Балтийске. Кроме того, покупателю предлагают два шкафных распределительных пункта в Приморске и поселке Дивное, предназначенных для снижения давления газа и его автоматического поддержания на заданном уровне. В лот также включены земельные участки под этими объектами.