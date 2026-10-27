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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге не согласовали митинг «Коммунистов России» к 7 ноября

Власти Санкт-Петербурга отказали партии «Коммунисты России» в согласовании митинга к годовщине Октябрьской революции, который планировалось провести 7 ноября на площади Ленина. Об этом сообщил Telegram-канал «Красный Рентген» со ссылкой на руководителя партии Сергея Малинковича.
«Коммунисты России» получили отказ в проведении митинга на площади Ленина

«Коммунисты России» получили отказ в проведении митинга на площади Ленина

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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По словам господина Малинковича, партийцы подали заявку в установленный срок и выполнили необходимые требования, однако получили отказ по формальным основаниям.
«Зачем тогда снимать ограничения, если по-прежнему не дают ничего проводить?! <...> Такие отказы не способствуют консолидации патриотических сил, огорчают всех честных людей»,— заявил руководитель партии.
Он также подчеркнул, что «Коммунисты России» намерены соблюдать закон и не станут проводить несогласованную акцию.
КПРФ публично не объявляла о планах провести собственные мероприятия 7 ноября.
Ранее, 1 октября, в первый день отмены ковидных ограничений в Санкт-Петербурге, молодежное крыло КПРФ подало уведомление о проведении митинга «Антикапитализм-2026». Акцию планировали провести 11 октября в гайд-парке на площади Ленина. Власти сначала отказали в согласовании, сославшись на то, что мероприятие может быть «слишком громким и шумным», а затем — на недостаточные меры безопасности.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор