В Петербурге не согласовали митинг «Коммунистов России» к 7 ноября

Ранее, 1 октября, в первый день отмены ковидных ограничений в Санкт-Петербурге, молодежное крыло КПРФ подало уведомление о проведении митинга «Антикапитализм-2026». Акцию планировали провести 11 октября в гайд-парке на площади Ленина. Власти сначала отказали в согласовании, сославшись на то, что мероприятие может быть «слишком громким и шумным», а затем — на недостаточные меры безопасности.