В Петербурге не согласовали митинг «Коммунистов России» к 7 ноября
Власти Санкт-Петербурга отказали партии «Коммунисты России» в согласовании митинга к годовщине Октябрьской революции, который планировалось провести 7 ноября на площади Ленина. Об этом сообщил Telegram-канал «Красный Рентген» со ссылкой на руководителя партии Сергея Малинковича.
По словам господина Малинковича, партийцы подали заявку в установленный срок и выполнили необходимые требования, однако получили отказ по формальным основаниям.
«Зачем тогда снимать ограничения, если по-прежнему не дают ничего проводить?! <...> Такие отказы не способствуют консолидации патриотических сил, огорчают всех честных людей»,— заявил руководитель партии.
Он также подчеркнул, что «Коммунисты России» намерены соблюдать закон и не станут проводить несогласованную акцию.
КПРФ публично не объявляла о планах провести собственные мероприятия 7 ноября.
Ранее, 1 октября, в первый день отмены ковидных ограничений в Санкт-Петербурге, молодежное крыло КПРФ подало уведомление о проведении митинга «Антикапитализм-2026». Акцию планировали провести 11 октября в гайд-парке на площади Ленина. Власти сначала отказали в согласовании, сославшись на то, что мероприятие может быть «слишком громким и шумным», а затем — на недостаточные меры безопасности.