Суд запретил налоговой взыскивать с «Арктикнефти» 2,72 млрд рублей

Инкассовое поручение было выставлено 12 мая 2026 года на основании решения налогового органа от октября 2023 года о взыскании задолженности в пределах отрицательного сальдо единого налогового счета. В мае инспекция направила в банк два поручения на списание средств. Оба документа попали в картотеку неисполненных распоряжений, однако впоследствии одно из них налоговая отозвала.