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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

Суд запретил налоговой взыскивать с «Арктикнефти» 2,72 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал не подлежащим исполнению инкассовое поручение налоговой инспекции о списании 2,72 млрд рублей со счета АО «Арктикнефть» в «Альфа-Банке». Суд удовлетворил заявление компании и обязал ИФНС России № 31 по Москве отозвать или аннулировать документ. Об этом следует из материалов дела.
Арбитражный суд Москвы защитил средства банкротящейся «Арктикнефти» от взыскания налоговой

Арбитражный суд Москвы защитил средства банкротящейся «Арктикнефти» от взыскания налоговой

Александр Коряков / Коммерсантъ

Инкассовое поручение было выставлено 12 мая 2026 года на основании решения налогового органа от октября 2023 года о взыскании задолженности в пределах отрицательного сальдо единого налогового счета. В мае инспекция направила в банк два поручения на списание средств. Оба документа попали в картотеку неисполненных распоряжений, однако впоследствии одно из них налоговая отозвала.
Суд обязал инспекцию исключить спорное поручение из реестра решений о взыскании и уведомить об этом «Альфа-Банк». Исполнить эти требования необходимо после вступления судебного решения в законную силу.
При рассмотрении спора суд учел ранее вынесенное определение от октября 2025 года, которое установило приоритет части текущих платежей пятой очереди перед обязательными платежами в пользу налоговой. Речь идет о расходах, необходимых для продолжения хозяйственной деятельности «Арктикнефти»: закупке оборудования, ремонте скважин и выплате зарплаты сотрудникам.
В апреле 2025 года «Арктикнефть» признали банкротом, в отношении компании открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Щепетов.
Компания занимается добычей нефти. По итогам 2025 года ее выручка составила 542 млн рублей — на 46,4% меньше, чем годом ранее.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор