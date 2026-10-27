Суд запретил налоговой взыскивать с «Арктикнефти» 2,72 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы признал не подлежащим исполнению инкассовое поручение налоговой инспекции о списании 2,72 млрд рублей со счета АО «Арктикнефть» в «Альфа-Банке». Суд удовлетворил заявление компании и обязал ИФНС России № 31 по Москве отозвать или аннулировать документ. Об этом следует из материалов дела.
Инкассовое поручение было выставлено 12 мая 2026 года на основании решения налогового органа от октября 2023 года о взыскании задолженности в пределах отрицательного сальдо единого налогового счета. В мае инспекция направила в банк два поручения на списание средств. Оба документа попали в картотеку неисполненных распоряжений, однако впоследствии одно из них налоговая отозвала.
Суд обязал инспекцию исключить спорное поручение из реестра решений о взыскании и уведомить об этом «Альфа-Банк». Исполнить эти требования необходимо после вступления судебного решения в законную силу.
При рассмотрении спора суд учел ранее вынесенное определение от октября 2025 года, которое установило приоритет части текущих платежей пятой очереди перед обязательными платежами в пользу налоговой. Речь идет о расходах, необходимых для продолжения хозяйственной деятельности «Арктикнефти»: закупке оборудования, ремонте скважин и выплате зарплаты сотрудникам.
В апреле 2025 года «Арктикнефть» признали банкротом, в отношении компании открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Щепетов.
Компания занимается добычей нефти. По итогам 2025 года ее выручка составила 542 млн рублей — на 46,4% меньше, чем годом ранее.