Около 143 млн рублей получат резиденты ИНТЦ «Сириус» на исследования и разработки

Две компании, работающие вместе с вузами, получат до 20 млн руб., семь самостоятельных стартапов — до 15 млн руб. каждый. Еще до 5 млн руб. выделено на тестирование готовых решений в городской среде, такого направления годом ранее не было. В прошлом году поддержку получили пять проектов на 85 млн руб., теперь их число удвоилось.