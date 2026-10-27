Около 143 млн рублей получат резиденты ИНТЦ «Сириус» на исследования и разработки
На федеральной территории подвели итоги конкурса для технологических компаний. Гранты на 2026–2028 годы получат десять проектов, направленных на выпуск продуктов и технологий для реального сектора экономики. Об этом сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.
Две компании, работающие вместе с вузами, получат до 20 млн руб., семь самостоятельных стартапов — до 15 млн руб. каждый. Еще до 5 млн руб. выделено на тестирование готовых решений в городской среде, такого направления годом ранее не было. В прошлом году поддержку получили пять проектов на 85 млн руб., теперь их число удвоилось.
Среди победителей — «Агора ИИ» с мультиагентной средой для согласования проектных требований и бюджетов, «СМАРТС-ИнноКвант» с учебными комплексами по фотонике и квантовым технологиям, НПЦ «КАВИТЕХ» с реактором биологической очистки стоков, «Видеофор-Юг» с голосовым помощником на остановках. Также гранты получили проекты лазерного оборудования, навигации без спутникового сигнала и ДНК-вакцин для птицеводства.
Три спортивных проекта — лыжи для специального слалома от «Пеппер Лаб», ИТ-платформа управления соревнованиями от «Спорт вокруг. АйТи» и комплекс восстановления спортсменов от «РЕАТЕХ».
Каждый участник вкладывает не менее 20% собственных средств, а производство размещается в Сириусе или Краснодарском крае. Конкурс проводится в рамках госпрограммы научно-технологического развития федеральной территории.