«ЛУКОЙЛ» получил разрешение на поиск нефти и газа на шельфе Балтийского моря
Правительство России разрешило компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», дочерней структуре «ЛУКОЙЛа», проводить геологическое изучение участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Полученное разрешение дает компании возможность вести поисковые работы на участке вблизи побережья Калининградской области. Специалистам предстоит оценить перспективы обнаружения новых месторождений углеводородов.
Основная цель исследований — выявить потенциально коммерчески значимые запасы нефти и природного газа. Геологическое изучение участка позволит оценить его ресурсный потенциал.