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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

В автобусах Петербурга предложили ввести чаевые для водителей по QR-кодам

В Санкт-Петербурге могут внедрить систему чаевых для водителей общественного транспорта с помощью персональных QR-кодов. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев. По его мнению, дополнительное вознаграждение от пассажиров поможет поддержать водителей и повысить качество обслуживания.
Депутат ЗакСа Петербурга выступил за систему QR-чаевых для водителей автобусов

Депутат ЗакСа Петербурга выступил за систему QR-чаевых для водителей автобусов

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Как отметил парламентарий, подобная система уже действует на некоторых маршрутах в Ленинградской области. Теперь предлагается изучить возможность внедрения этого опыта в Северной столице.
По словам господина Цивилева, коммерческие перевозчики сталкиваются с финансовыми трудностями и вынуждены оптимизировать расходы. В таких условиях добровольные денежные вознаграждения от пассажиров могли бы стать дополнительным источником дохода для водителей.
Депутат считает, что городу необходимо оценить техническую возможность размещения платежных QR-кодов в салонах автобусов. При этом инициатива пока касается изучения потенциальной возможности внедрения такой системы.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор