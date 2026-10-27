В автобусах Петербурга предложили ввести чаевые для водителей по QR-кодам

В Санкт-Петербурге могут внедрить систему чаевых для водителей общественного транспорта с помощью персональных QR-кодов. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев. По его мнению, дополнительное вознаграждение от пассажиров поможет поддержать водителей и повысить качество обслуживания.