В автобусах Петербурга предложили ввести чаевые для водителей по QR-кодам
В Санкт-Петербурге могут внедрить систему чаевых для водителей общественного транспорта с помощью персональных QR-кодов. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев. По его мнению, дополнительное вознаграждение от пассажиров поможет поддержать водителей и повысить качество обслуживания.
Как отметил парламентарий, подобная система уже действует на некоторых маршрутах в Ленинградской области. Теперь предлагается изучить возможность внедрения этого опыта в Северной столице.
По словам господина Цивилева, коммерческие перевозчики сталкиваются с финансовыми трудностями и вынуждены оптимизировать расходы. В таких условиях добровольные денежные вознаграждения от пассажиров могли бы стать дополнительным источником дохода для водителей.
Депутат считает, что городу необходимо оценить техническую возможность размещения платежных QR-кодов в салонах автобусов. При этом инициатива пока касается изучения потенциальной возможности внедрения такой системы.