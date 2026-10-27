Грант на площадь

Крупнейшим по объему заявленных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Саратовской области в 2027 году стал проект «Время открывать Петровск» в Петровске: грант составил 91,8 млн руб. Подрядные организации реконструируют пространство вокруг железнодорожного вокзала, исторической водонапорной башни и кинотеатра «Современник», а также улицу Московскую до пересечения с улицей Гоголя. В составе работ — тротуарная плитка на площади, в прилегающем сквере и у подножия башни, арка над въездом на площадь, крытый павильон летнего кинотеатра и новый бордюрный камень. Основные этапы планировалось завершить к 1 сентября, обновленную площадь представили жителям ко Дню города. Для Петровска это четвертая победа во Всероссийском конкурсе. Выбор площадки глава Петровского района Максим Калядин объяснял возобновлением остановки пассажирского поезда на Москву. Привокзальная площадь вновь получила трафик, но инфраструктура не соответствовала нагрузке.