Грант на площадь
Контракты на благоустройство в Петровске, Новоузенске, Марксе и Аткарске истекают 1 ноября
Четыре малых города Саратовской области этой осенью завершают благоустройство по проектам — победителям X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Суммарный объем федеральных грантов по шести городам-победителям составляет 520,2 млн руб., из них 375,7 млн руб. приходится на Петровск, Маркс, Аткарск и Новоузенск, следует из данных Единой информационной системы «Закупки». Срок исполнения контракта в Новоузенске истекает 15 октября, в Марксе — 30 октября, в Аткарске — 1 ноября. Еще два проекта — в Красноармейске и Хвалынске — переходят на 2027 год.
Крупнейшим по объему заявленных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Саратовской области в 2027 году стал проект «Время открывать Петровск» в Петровске: грант составил 91,8 млн руб. Подрядные организации реконструируют пространство вокруг железнодорожного вокзала, исторической водонапорной башни и кинотеатра «Современник», а также улицу Московскую до пересечения с улицей Гоголя. В составе работ — тротуарная плитка на площади, в прилегающем сквере и у подножия башни, арка над въездом на площадь, крытый павильон летнего кинотеатра и новый бордюрный камень. Основные этапы планировалось завершить к 1 сентября, обновленную площадь представили жителям ко Дню города. Для Петровска это четвертая победа во Всероссийском конкурсе. Выбор площадки глава Петровского района Максим Калядин объяснял возобновлением остановки пассажирского поезда на Москву. Привокзальная площадь вновь получила трафик, но инфраструктура не соответствовала нагрузке.
В Новоузенске грант в 76,5 млн руб. направлен на проект «Душа степей» — благоустройство центральной улицы Советская. Контракт стоимостью 71,4 млн руб. заключен с ООО «Кварцит», срок исполнения — до 15 октября 2026 года. Проект охватывает 1,9 га и предусматривает уголок чтения, спортивные площадки, кафе и «туманный сад»; разработчиком выступило липецкое ООО «Формула инновационного проектирования».
В Марксе благоустройство пешеходной зоны проспекта Ленина от улицы Рабочей до Октябрьской ведется по проекту «Проспект Мира» (грант 91,8 млн руб., цена контракта — 88,5 млн руб., срок — до 30 октября). Предусмотрены зоны тихого и семейного отдыха, прогулочная и оздоровительная зоны, фотозона, велодорожки, муралы, ливневая канализация, видеонаблюдение и наружное освещение. Доминантой проекта заявлен арт-объект в виде глобуса с надписью «МИР». Концепцию разработала воронежская компания «Резиденция», изготовление проектно-сметной документации обошлось администрации Марксовского района в 4,2 млн руб.
Самым дорогим по совокупному бюджету стал аткарский проект «Линии Залинии» — комплексное благоустройство улиц Локомотивной и Серова в микрорайоне школы № 10. При гранте 91,8 млн руб. общая стоимость работ оценивается в 123 млн руб., из которых 30 млн руб. приходятся на муниципальный бюджет и внебюджетные источники. Срок исполнения контракта — до 1 ноября 2026 года. Проект архитектурного бюро SNOU project предусматривает вело-пешеходное кольцо, беседки, теннисные площадки, амфитеатр и фонтан.
Контракты в Аткарске и Марксе на общую сумму 163,9 млн руб. заключены с индивидуальным предпринимателем Арсеном Григоряном, зарегистрированным в Ростовской области и специализирующимся на дорожном строительстве. По данным ЕГРЮЛ, ИП участвует в закупках с 2017 года и за это время заключил 57 контрактов на 844,2 млн руб. В Саратовской области с предпринимателем аффилировано ООО «Гюадор», у которого 30 муниципальных контрактов на 151,5 млн руб.; выручка общества по итогам 2025 года составила 167,8 млн руб.
В Красноармейске второй этап проекта «Свет сквозь время» — благоустройство площади Ленина — вышел на стадию строительно-монтажных работ. Начальная цена открытого конкурса, объявленного 27 апреля 2026 года, составляла 96,53 млн руб., итоги подведены 15 мая. Заказчиком выступает МБУ «Благоустройство» МО г. Красноармейск, размещение проводила администрация района. Проект охватывает 15,6 тыс. кв. м, в его границах расположены три объекта культурного наследия — на улицах 1 Мая, 63, Кирова, 54 и Ленина, 58. Предусмотрены интерактивная карта с подсветкой и озвучкой, сквер Памяти с арт-объектом «Путь к свободе», «Оазис знаний» у библиотеки и площадь Культуры; покрытие плитки стилизовано под кирпичную кладку домов бывшей немецкой колонии Бальцер. Проектную документацию район заказывал отдельно — за 3,5 млн руб.
В Хвалынске проект «Сад Михайловых» — благоустройство территории у краеведческого музея, исторического особняка Кузьминых-Михайловых, — разделен на два этапа. Грант составляет 76,5 млн руб., контракт на 72,6 млн руб. подписан 21 сентября 2026 года с саратовским ООО «РЕЗМИР». В текущем году подрядчик выполняет расчистку территории и подготовительные земляные работы; мощение, прокладка коммуникаций, установка малых архитектурных форм и озеленение запланированы на 2027 год. В составе проекта — 22 фонаря, шесть стеклопластиковых скамеек, туалет, теплица, фонтан, 4-метровый арт-объект и высадка 131 туи. Концепцию разработали доцент кафедры дизайна архитектурной среды СГТУ Надежда Кумакова и дизайнер Дарья Сиротина: они предложили воссоздать яблоневый сад вокруг музея по историческим фотографиям.
Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем РФ по поручению президента с 2018 года среди населенных пунктов с численностью жителей до 300 тыс. человек; размер гранта зависит от категории муниципального образования и в 2025 году составлял от 76,5 млн до 91,8 млн руб. для малых городов до 50 тыс. жителей. С 2025 года конкурс входит в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Экономическая модель проектов построена на софинансировании: федеральный грант покрывает порядка 75% сметы, остальное добавляют муниципальный бюджет и внебюджетные источники — на этом условии в Аткарске к 91,8 млн руб. гранта добавились 30 млн руб., а заявка Маркса, оценивавшаяся в 122 млн руб., была реализована в объеме 88,5 млн руб.
По данным министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, с 2019 года в регионе реализовано 24 проекта — победителя Всероссийского конкурса, а всего благоустроено 1296 общественных пространств, включая 634 общественные и 662 дворовые территории. В августе 2026 года пять заявок области победили в XI конкурсе: продолжение благоустройства набережной Судоходного канала у моста Победы в Балакове, улица Советская в Калининске («Связь времен»), сквер и улица Московская в Красном Куте, площадь имени Ленина в Степном («Золото степи») и реновация центра Балтая с обзорным маршрутом «Сердоликовый перстень». Совокупный объем финансирования этих проектов превышает 380 млн руб., реализация запланирована на 2027–2028 годы.
В 2026 году по федеральному проекту в области приводятся в порядок 124 территории — 104 общественные и 20 дворовых. Финансирование составляет 727 млн руб., из которых 632 млн руб. — субсидия федерального бюджета и 95 млн руб. — средства муниципалитетов. На 2027 год области одобрено 620 млн руб.; адресный перечень из 75 территорий сформирован по итогам Всероссийского голосования, в котором участвовали 376 тыс. жителей. В Приволжском федеральном округе, по данным правительства РФ, с 2019 года благоустроено свыше 18 тыс. территорий и завершено 275 проектов — победителей конкурса; на текущий год по округу запланирован ввод 1062 общественных пространств и 56 конкурсных проектов.
«Спасибо командам, подготовившим и защитившим проекты. Отдельные слова благодарности Председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину, уделяющему огромное внимание развитию наших исторических поселений. А также Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за высокую организацию конкурса»,— прокомментировал ход нацпроекта в региона губернатор Роман Бусаргин.