Недвижимость light industrial набирает вес

За десять месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти было введено шесть объектов формата light industrial общей площадью 47,1 тыс. кв. м подсчитали в Bright Rich | CORFAC International. Самыми крупными из них стали первая очередь индустриального парка «Разметелево» (16 тыс. кв. м) и комплекс «Промбокс Юго-Западный» (11,5 тыс. кв. м). Участники рынка говорят о востребованности помещений в таком сегменте и прогнозируют его дальнейший рост. При этом эксперты отмечают, что ставки капитализации в light industrial пока не такие привлекательные, как в традиционной складской недвижимости, и поэтому далеко не все инвесторы готовы вкладываться в данный формат.