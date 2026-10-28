Недвижимость light industrial набирает вес
До конца года в Петербурге будут введены три новых проекта в этом сегменте
За десять месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти было введено шесть объектов формата light industrial общей площадью 47,1 тыс. кв. м подсчитали в Bright Rich | CORFAC International. Самыми крупными из них стали первая очередь индустриального парка «Разметелево» (16 тыс. кв. м) и комплекс «Промбокс Юго-Западный» (11,5 тыс. кв. м). Участники рынка говорят о востребованности помещений в таком сегменте и прогнозируют его дальнейший рост. При этом эксперты отмечают, что ставки капитализации в light industrial пока не такие привлекательные, как в традиционной складской недвижимости, и поэтому далеко не все инвесторы готовы вкладываться в данный формат.
По прогнозам аналитиков компании Bright Rich | CORFAC International, до конца года в регионе запланировано завершение строительства еще трех проектов формата light industrial: «Промстранство» (19,5 тыс. кв. м), промпарка «Софийский» (7,4 тыс. кв. м) и комплекса «Новое Девяткино» (4,7 тыс. кв. м).
Средняя стоимость продажи площадей в строящихся проектах light industrial составляет 107,4 тыс. рублей за квадратный метр (без НДС), введенных — 115,2 тыс. рублей.
Как подсчитали в компании NF Group, объем предложения недвижимости формата light industrial в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам девяти месяцев 2026 года достиг 144 тыс. кв. м. Из общего объема предложения 45,5 тыс. кв. м приходится на объекты класса А. На сентябрь 2026 года средневзвешенная ставка аренды на объекты класса А составила 12 тыс. рублей за квадратный метр в год без НДС и операционных расходов, класса В — 10,5 тыс. рублей.
Илья Князев, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, говорит, что объекты формата light industrial наиболее востребованы в локациях с высокой транспортной доступностью: в черте Санкт-Петербурга и вблизи ключевых магистралей, включая КАД. Такой формат позволяет компаниям объединять производственные, складские и логистические процессы на одной площадке, что повышает его привлекательность для пользователей с различными операционными задачами.
«При этом сегмент light industrial в Санкт-Петербурге и Ленинградской области находится на этапе формирования баланса между объемом предложения и спросом: после ввода объекта его заполнение, как правило, занимает до полугода. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от активности компаний, рассматривающих такие площадки для размещения производства, хранения и сопутствующих операций»,— рассуждает эксперт.
Михаил Костромин, сооснователь инвестиционной компании AKTIVO, отмечает, что объекты light industrial используются небольшими и средними компаниями для широкого спектра нужд: производство, хранение, переупаковка, шоурумы. «Здесь вы можете увидеть любые бизнесы — от упаковки специй и сыроваров до производителей микроэлектроники»,— говорит он. По словам эксперта, функционал light industrial определяет технические требования к зданию: часто таким объектам не требуется 12-метровый потолок (высота варьируется от 5 до 12 м, реализуются также объекты в несколько этажей), а потребность в электроснабжении часто выше классического сухого склада и составляет 30–60 кВт на блок.
По словам господина Костромина, в этот сегмент инвестируют те, кто идет на риск, считая, что рынок будет расти. «Мы не видим в нише light industrial высоких ставок капитализации, которые могли бы компенсировать риски, поэтому пока не заходим в этот сегмент»,— указывает эксперт.
Мария Башанова, коммерческий директор компании «Стоун», считает, что развитие формата light industrial влияет не только на рынок недвижимости, но и на требования к развитию территорий. «Новые предприятия создают рабочие места, однако привлекать и удерживать сотрудников становится все сложнее. В этих условиях конкуренция за кадрами выходит за рамки заработной платы — значение приобретают условия повседневной жизни, в том числе расстояние между домом и работой»,— рассуждает она. Сближение промышленного и жилищного девелопмента отвечает интересам и работодателей, и сотрудников. Возможность сократить время на дорогу означает меньше транспортных расходов и больше времени на семью и отдых, заключает госпожа Башанова.