28 октября в Татарстане ожидается до +15 градусов, ночью местами заморозки до -8
В среду, 28 октября, на территории Татарстана ожидается до +15 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 градусов, в восточных и местами в южных районах до -8 градусов, днем прогреется до показателей от +10 до +15 градусов.
В Казани ночью температура воздуха составит от +1 до -1 градуса, в низких местах до -4 градусов. Днем максимальная температура составит от +11 до +13 градусов.