Подсобным рабочим в Петербурге стали предлагать на 83% больше за смену

«В Санкт-Петербурге подработка остается востребованным форматом занятости: за год спрос на исполнителей вырос на 12%. Как крупные компании, так и малый и средний бизнес привлекают исполнителей для выполнения конкретных задач, в том числе в периоды повышенной нагрузки. Рост предлагаемой оплаты в общепите и на подсобных работах отражает конкуренцию за линейный персонал: заказчики готовы предлагать больше за смену, чтобы закрывать пиковые задачи»,— комментирует директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.