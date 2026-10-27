Подсобным рабочим в Петербурге стали предлагать на 83% больше за смену
Средняя предлагаемая оплата за смену подсобным рабочим в Санкт-Петербурге за январь–сентябрь 2026 года увеличилась на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 5,5 тыс. рублей. Это максимальный прирост среди профессий на рынке временной занятости города. Такие данные приводит сервис «Авито Подработка».
Наиболее высокие заработки по-прежнему предлагают курьерам: в среднем 6 555 рублей за смену, что на 10% больше, чем годом ранее. В пятерку профессий с самой высокой оплатой также вошли кладовщики — 5 800 рублей, официанты — 5 775 рублей, разнорабочие — 5 520 рублей, а также подсобные рабочие и работники кухни, которым предлагают по 5 500 рублей за смену.
Заметнее всего, помимо подсобных рабочих, выросла предлагаемая оплата официантам и грузчикам. У первых она увеличилась на 56%, до 5 775 рублей за смену, у вторых — на 53%, до 4 981 рубля. Упаковщикам стали предлагать на 29% больше — в среднем 4 987 рублей. У курьеров, кладовщиков и разнорабочих рост составил 10%. В целом среднее предлагаемое вознаграждение за смену в Петербурге достигло 5 211 рублей.
В «Авито Подработке» отмечают, что фактический заработок исполнителей может быть выше: итоговая сумма зависит от типа и объема задач, условий работы и продолжительности смены. Приведенные показатели рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на платформе.
Одновременно в Петербурге растет спрос на временный персонал. За январь–сентябрь 2026 года количество предложений о подработке в сфере общественного питания увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В розничной и оптовой торговле прирост составил 25%, в сфере бытовых и персональных услуг — 7%.
«В Санкт-Петербурге подработка остается востребованным форматом занятости: за год спрос на исполнителей вырос на 12%. Как крупные компании, так и малый и средний бизнес привлекают исполнителей для выполнения конкретных задач, в том числе в периоды повышенной нагрузки. Рост предлагаемой оплаты в общепите и на подсобных работах отражает конкуренцию за линейный персонал: заказчики готовы предлагать больше за смену, чтобы закрывать пиковые задачи»,— комментирует директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.