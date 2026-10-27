Сотрудник Росгвардии спас 12-летнюю девочку из затопленной шахты лифта в Петербурге
Сотрудник Росгвардии спас 12-летнюю девочку, которая едва не утонула в затопленной шахте лифта в Выборгском районе Петербурга. Ребенка госпитализировали в сопровождении матери. Об этом 27 октября сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел около 19:00 26 октября в заброшенном коммерческом здании на Лесном проспекте. Девочка гуляла с друзьями и решила зайти в недострой. В темноте она не заметила заполненный водой лифтовый колодец и упала в него. Глубина резервуара составляла около трех метров.
Оказавшись в холодной воде, школьница начала тонуть и звать на помощь. Крики услышал росгвардеец, который в это время обходил здание отдела вневедомственной охраны, расположенного неподалеку. Он поспешил на зов и встретил двух испуганных подростков, рассказавших о случившемся.
Сотрудник Росгвардии включил фонарик, обнаружил тонущую девочку и вытащил ее из воды. Затем он отвел ребенка в здание отдела, вызвал скорую помощь и укутал школьницу в плед. Пока медики ехали, мужчина оставался рядом с девочкой, следил за ее состоянием и предложил ей горячий чай.
О произошедшем сообщили родителям. Вскоре в отдел приехала мать девочки. В ее сопровождении ребенка госпитализировали.