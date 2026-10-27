Сотрудник Росгвардии спас 12-летнюю девочку из затопленной шахты лифта в Петербурге

Сотрудник Росгвардии включил фонарик, обнаружил тонущую девочку и вытащил ее из воды. Затем он отвел ребенка в здание отдела, вызвал скорую помощь и укутал школьницу в плед. Пока медики ехали, мужчина оставался рядом с девочкой, следил за ее состоянием и предложил ей горячий чай.