В Петербурге мужчину приговорили к пяти годам колонии за мошенничество под видом сотрудника ФСБ

В дальнейшем, с ноября 2019 года по март 2022-го, Алиев получил от мужчины еще более 26 млн рублей. Он придумывал новые поводы для получения денег: оплату отдельных этапов трудоустройства, сохранение должности во время пандемии COVID-19, выполнение секретного оперативного задания. В какой-то момент Алиев заявил, что для продолжения процедуры М. сначала необходимо устроиться в управление ФСБ по Крыму и Севастополю.