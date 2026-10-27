В Петербурге мужчину приговорили к пяти годам колонии за мошенничество под видом сотрудника ФСБ
Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Алиева к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, суд взыскал с осужденного 28,285 млн рублей в пользу потерпевшего. Об этом 27 октября сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, в 2019 году Алиев узнал от знакомого, что его приятель М. планирует устроиться на службу в правоохранительные органы и располагает крупными сбережениями. Алиев встретился с мужчиной и представился внештатным сотрудником ФСБ, пообещав помочь с трудоустройством. В действительности таких возможностей у него не было.
С июля по сентябрь 2019 года Алиев встречался с М. в помещении охранной организации, которое называл местом для негласных встреч. Он также утверждал, что его основной кабинет находится в здании Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. За ускорение процедуры трудоустройства Алиев попросил 3 млн рублей, которые М. ему передал.
В дальнейшем, с ноября 2019 года по март 2022-го, Алиев получил от мужчины еще более 26 млн рублей. Он придумывал новые поводы для получения денег: оплату отдельных этапов трудоустройства, сохранение должности во время пандемии COVID-19, выполнение секретного оперативного задания. В какой-то момент Алиев заявил, что для продолжения процедуры М. сначала необходимо устроиться в управление ФСБ по Крыму и Севастополю.
Когда потерпевший узнал от знакомых, что за трудоустройство в правоохранительные органы платить не требуется, он сообщил об этом Алиеву. В ответ тот заявил о разглашении государственной тайны и прекратил процесс.
Суд признал Алиева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. Также с него взыскали 28 млн 285 тыс. рублей по гражданскому иску.