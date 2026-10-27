После ДТП с микроавтобусом в Кировской области возбудили уголовное дело
В результате происшествия погибли 2 человека
Уголовное дело по факту аварии с микроавтобусом, в которой погибли два человека и пострадали десять, возбудили следственные органы Кировской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло утром 26 октября на 615-м километре федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в деревне Заборье Слободского района. По данным ведомства, 68-летний водитель Renault Logan из Слободского проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и не пропустил «Газель Next», двигавшуюся на зеленый. В результате столкновения два человека скончались на месте, еще десять получили травмы разной степени тяжести.
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).