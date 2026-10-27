После ДТП с микроавтобусом в Кировской области возбудили уголовное дело

ДТП произошло утром 26 октября на 615-м километре федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в деревне Заборье Слободского района. По данным ведомства, 68-летний водитель Renault Logan из Слободского проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и не пропустил «Газель Next», двигавшуюся на зеленый. В результате столкновения два человека скончались на месте, еще десять получили травмы разной степени тяжести.