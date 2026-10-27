Саратовская область увеличивает бюджетные расходы
Деньги пойдут на школы, поликлиники и водоснабжение населения
В Саратовской области вносятся поправки в бюджет. В областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности обсуждали, на что будут потрачены дополнительные средства.
Министр финансов региона Ирина Бегинина сообщила, что в доходной части бюджета отражено увеличение целевых поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ в целом на 423,8 млн руб. Эти средства, в частности, будут направлены на ремонтные работы в общежитии Политехнического колледжа — Лицея-интерната № 64 в размере 283 млн руб., а также на строительство служебного жилья для педагогических работников в Хвалынске на сумму 120 млн руб. Кроме того, предусматриваются средства на ремонт тротуаров и улично-дорожной сети в Хвалынске в объеме 297 млн руб. с последующим замещением этих расходов федеральными трансфертами.
С учетом перераспределения средств общие расходы областного бюджета увеличиваются на 418 млн руб., а общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям возрастет на 740 млн руб. С учетом указанных изменений доходы бюджета составят 201,6 млрд рублей, а дефицит зафиксирован на уровне 29,2 млрд руб.
В ходе обсуждения депутаты попросили разъяснить отдельную строку документа, касающуюся перечисления районам области 220 млн руб. Ирина Бегинина пояснила, что это так называемая «иная дотация муниципальным образованиям», которая будет направлена на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.
Помимо объектов в Хвалынске, в рамках этих поправок были утверждены и другие значимые инфраструктурные и социальные расходы. В частности, 300,6 млн руб. федеральной субсидии, перенесенной с 2027 на 2026 год пойдут на завершение строительства школы на 825 мест в саратовском микрорайоне Солнечный-2. Дополнительно 174,1 млн руб. выделяется на оснащение строящихся школ в областном центре, 104,7 млн руб. — на завершение строительства поликлиник в микрорайоне «Авиатор» и в городе Красный Кут, а 430,7 млн руб. запланировано на обеспечение бесперебойного водоснабжения населения. Также предусмотрены средства на обеспечение бесперебойного функционирования городского электротранспорта в размере 160 млн руб., закупку оборудования для Балашовской районной больницы, ремонт здания Дома культуры в Ершове и оснащение областной службы спасения для проведения аварийно-восстановительных работ.