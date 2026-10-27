Саратовская область увеличивает бюджетные расходы

Помимо объектов в Хвалынске, в рамках этих поправок были утверждены и другие значимые инфраструктурные и социальные расходы. В частности, 300,6 млн руб. федеральной субсидии, перенесенной с 2027 на 2026 год пойдут на завершение строительства школы на 825 мест в саратовском микрорайоне Солнечный-2. Дополнительно 174,1 млн руб. выделяется на оснащение строящихся школ в областном центре, 104,7 млн руб. — на завершение строительства поликлиник в микрорайоне «Авиатор» и в городе Красный Кут, а 430,7 млн руб. запланировано на обеспечение бесперебойного водоснабжения населения. Также предусмотрены средства на обеспечение бесперебойного функционирования городского электротранспорта в размере 160 млн руб., закупку оборудования для Балашовской районной больницы, ремонт здания Дома культуры в Ершове и оснащение областной службы спасения для проведения аварийно-восстановительных работ.