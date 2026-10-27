В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве череповецкого предпринимателя

В Вологодской области задержали 55-летнего мужчину по подозрению в убийстве 62-летнего предпринимателя из Череповца. По версии следствия, знакомый бизнесмена нанес ему несколько ударов ножом во время ссоры. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.