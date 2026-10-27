В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве череповецкого предпринимателя
В Вологодской области задержали 55-летнего мужчину по подозрению в убийстве 62-летнего предпринимателя из Череповца. По версии следствия, знакомый бизнесмена нанес ему несколько ударов ножом во время ссоры. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.
По данным следствия, мужчины находились в частном доме потерпевшего на улице Садовой в деревне Городище Череповецкого округа. Подозреваемый, предположительно, был пьян. Во время конфликта он нанес хозяину дома несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.
Тело предпринимателя днем 26 октября обнаружила его родственница. После предполагаемого преступления знакомый погибшего скрылся. Сотрудники уголовного розыска нашли его в одной из гостиниц Череповца и доставили в следственный отдел. Мужчина задержан и допрошен.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления. Назначены судебные экспертизы, продолжаются допросы свидетелей.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Погибший был владельцем крупной автотранспортной компании, специализировавшейся на грузоперевозках.